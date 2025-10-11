Anche la Lazio punta allo stadio di proprietà: Lotito vuole il Flaminio

Il progetto della Lazio per lo stadio Flaminio entra in una fase cruciale. Il presidente Claudio Lotito vuole ottenere la proprietà dell’impianto o almeno il diritto di superficie, escludendo soluzioni basate su semplici concessioni. La trattativa con Roma Capitale è tutt’altro che semplice: la zona è vincolata, e le Soprintendenze potrebbero frenare l'iter. Lotito cita esempi come Udine, Milano e Bergamo per rafforzare la propria posizione. Il progetto, dal valore stimato di 430 milioni di euro, è pronto, ma la conferenza dei servizi non è ancora partita. Il Campidoglio dovrà ora sciogliere i nodi decisivi.