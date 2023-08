"Vogliamo dare il sorriso ai nostri tifosi", si presenta la Gevi Napoli Basket: all'allenamento anche Gollini | FOTO

Ultime notizie Napoli - Tempo di media day in casa Gevi Napoli Basket, con tanto di allenamento a porte aperte e circa duecento tifosi (più un ospite d’eccezione, il portiere del Napoli Pierluigi Gollini) sugli spalti. “È stato stimolante arrivare qui e ricostruire l’assetto societario, si vorrebbero fare le cose con ancora più fretta ma è giusto seguire i tempi”, racconta l’amministratore delegato Alessandro Dalla Salda, chiamato a snellire la struttura societaria dalla proprietà (“È stato difficile dover lasciare le persone a casa, ma è ciò per cui sono stato pagato e su cui ho preso responsabilità. Ho visto dispiacere in chi ha dovuto lasciare, ma ho fatto capire dove vogliamo arrivare e c’è unità nel portare avanti una certa progettualità”). Presenti, in rappresentanza della società anche Vito Grassi, fratello del presidente Federico Grassi, Andrea Amoroso, fratello del Vice Presidente Alfredo Amoroso, il co-proprietario Francesco Tavassi ed il Direttore Sportivo Giuseppe Liguori.

Al suo fianco coach Igor Milicic ed il ds in pectore Pedro Llompart, pronti a raccontare una squadra che si è riunita dieci giorni fa e che ha iniziato ad allenarsi solo ultimamente con il coach, impegnato con la nazionale polacca: “Da lì mandavo indicazioni e guardavo i video degli allenamenti: ho notato la grande volontà al sacrificio e al lavoro da parte dei ragazzi, siamo felici di ciò che abbiamo visto dal punto di vista fisico e atletico”.

C’è un roster da sistemare, manca solo un giocatore nel ruolo di guardia da quintetto: “Potrebbe essere un 2-1, una combo Guard, un 2, un 2-3 - racconta Llompart -, stiamo cercando un giocatore che abbia le giuste caratteristiche, pensiamo di avere una squadra di talento ma serve un creatore di gioco in più. Il profilo non è legato ad esperienza o altro, ce l’abbiamo già con Jacob Pullen: serve trovare il miglior giocatore possibile, ci piacerebbe firmarlo domani ma abbiamo ancora tempo e pensiamo che possa esser buono anche per Jaworski avere più tempo e spazio per trovare confidenza”.

Obiettivi? Coach Milicic è chiaro: “Non vogliamo porcelo, dobbiamo lavorare duro ed in modo professionale tra squadra, società e staff. Ci vuole tempo e non sappiamo dove potremo finire: pensiamo solo alla prossima partita, al debutto con Sassari”. In attesa dell’arrivo in città del play americano, di passaporto georgiano, Jacob Pullen, e della guardia titolare, poi sarà pre-season a tutti gli effetti.

Di seguito le dichiarazioni integrali

“Sono felice di come stiamo lavorando con la società, sono stati due mesi di duro lavoro ma penso che saremo contenti di come stiamo creando la squadra: abbiamo avuto pazienza per prendere ciò che serviva al coach, ciò che pensavo potesse servire al meglio per lavorare. Diversi giocatori sono arrivati già in forma, il lavoro svolto da Pancotto e Cavaliere è già stato positivo. Adesso ci manca un giocatore, stiamo vedendo il mercato per capire cosa serve, per trovare le giuste caratteristiche per chiudere il roster e poter fare il gioco che vogliamo.

Giocatore multidimensionale per chiudere il roster? Potrebbe essere un 2-1, una combo Guard, un 2, un 2-3: stiamo cercando un giocatore che abbia le giuste caratteristiche, pensiamo di avere una squadra di talento ma serve un creatore di gioco in più. Ci piacerebbe fosse anche un realizzatore, ma che voglia aiutare anche gli altri aspetti del gioco. Stiamo cercando un profilo che aumenti le rotazioni del roster. Il profilo? Non è legato ad esperienza o altro, ce l’abbiamo già con Pullen: serve trovare il miglior giocatore possibile, ci piacerebbe firmarlo domani ma abbiamo ancora tempo e pensiamo che possa esser buono anche per Jaworski avere più tempo e spazio per trovare confidenza. L’ultimo dettaglio è molto importante per la squadra.

Che tipo di mercato è stato? Tosto, difficile: devo dire la verità. La squadra è nuova al 100%, passando dall’allenatore ai giocatori giusti da cercare. Abbiamo provato a prendere giocatori di alto livello, abbiamo avuto trattative lunghe e difficile che sono andate bene, e altre no. Non giocare le coppe europee può aver influito, ma il nostro è un progetto che inizia oggi e che speriamo che possa influire sui giocatori del futuro. Tutti quelli che abbiamo preso erano al primo o al secondo posto della nostra lista. Sarà un americano, molto probabilmente.