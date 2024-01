Virtus Bologna-Gevi Napoli Basket, coach Milicic: "Gara dura, ma non vedo l'ora di giocarla"

Secondo impegno consecutivo in trasferta per la Generazione Vincente Napoli Basket che affronta domani, nella terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, la Virtus Segafredo Bologna. L’incontro si disputerà alle ore 18:15 alla Segafredo Arena.

La squadra di Coach Milicic è reduce da quattro vittorie consecutive in campionato che le hanno consentito di occupare la quarta posizione in classifica a quota 22 punti insieme ai Campioni d’Italia della EA7 Emporio Armani Milano, ed alle spalle della capolista Germani Brescia a quota 26 punti, e delle seconde in classifica Reyer Venezia e Virtus Bologna appaiate con 24 punti. La Segafredo Bologna è reduce da due vittorie consecutive in campionato, mentre è stata sconfitta giovedì sera in Eurolega in Turchia dal Fenerbahce con il punteggio di 88-75. Nonostante la sconfitta rimediata in Turchia la Virtus Bologna è seconda in classifica in Eurolega dove in 23 gare disputate ne ha vinte ben 15. Nel girone di andata la Generazione Vincente Napoli Basket è stata sconfitta al Fruit Village Arena PalaBarbuto dalla Virtus Segafredo Bologna con il punteggio di 75-88. Arbitreranno l’incontro: Mazzoni, Gonella e Pepponi.

Dichiarazione di Igor Milicic coach della Gevi Napoli Basket:

“Abbiamo di fronte un impegno veramente arduo. La Virtus Bologna è una squadra dalla fisicità incredibile che sta disputando un’ottima stagione sia in Eurolega che in campionato. Dopo dure settimane di lavoro, andremo a Bologna per lottare fino al fine. Voglio che i miei ragazzi giochino a testa alta con la mentalità di poter competere dal primo all’ultimo secondo di gara. Sicuramente nelle ultime partite di Eurolega la Virtus non è stata brillantissima, ma è comunque una squadra piena di leader, e sono certo che non ci sottovaluteranno. È una gara molto dura, ma non vedo l’ora di giocarla.”

La gara Virtus Segafredo Bologna – Generazione Vincente Napoli Basket sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN, ed andrà in onda in chiaro su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre, Canale 170 del bouquet di Sky, e Canale 28 di Tivù Sat). Aggiornamenti in diretta anche sulle pagine social del Napoli Basket.