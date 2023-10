UFFICIALE - Gevi Napoli Basket, domenica sold out contro l'EA7 Milano! Il numero degli abbonamenti venduti

La Generazione Vincente Napoli Basket rende noto che per la partita Gevi Napoli Basket - EA7 Emporio Armani Milano sono esauriti tutti i biglietti disponibili.

La società comunica inoltre la chiusura della campagna abbonamenti "Napoli Dentro" per la stagione 2023/2024. Le tessere sottoscritte dai tifosi della Gevi Napoli Basket sono state 469. La chiusura della campagna abbonamenti è stata anticipata di un giorno rispetto a quello previsto originariamente in considerazione del Sold Out raggiunto per la gara Gevi Napoli Basket - EA7 Olimpia Milano.

Il ritiro dell’abbonamento sarà effettuato presso la Sala Stampa all’interno del PalaBarbuto. Per coloro i quali non sarà possibile eseguire il ritiro dell’abbonamento nella giornata di sabato dalle 10:00 alle 13:00, la Gevi Napoli Basket concede l’ulteriore possibilità di ritiro dell’abbonamento presso il botteghino Lato Piscina Scandone domenica 8 ottobre dalle ore 10:00.

Si consiglia onde evitare code pre-gara di riuscire a ritirare le tessere nella giornata di sabato mattina 7 ottobre.