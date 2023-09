Pullen invita Kvaratskhelia: "Voglio invitarlo a vederci, mi sento georgiano". Parla il play della Gevi Napoli Basket | VIDEO CN24

Esperienza, responsabilità, leadership, magari incontrare anche Khvicha Kvaratskhelia. Si racconta così ai microfoni di CalcioNapoli24 Jacob Pullen, nuovo playmaker della Gevi Napoli Basket. Passaporto georgiano (nato a Maywood (Illinois – USA) il 10 Novembre 1989), ha giocato con la nazionale dal 2012 al 2015 partecipando anche ai campionati Europei.

Gevi Napoli Basket, intervista Jacob Pullen

Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Jacob Pullen ai microfoni di CalcioNapoli24.

Cosa ti porta qui in questo momento della tua carriera.

“sicuramente l'opportunità: ho guadagnato tanto ho raggiunto tanti traguardi nella mia carriera e quindi adesso è il momento di poter dare qualcosa in cambio, di poter dare un po' di leadership, di poter insegnare qualcosa a dei giocatori giovani e nuovi. L’opportunità di poter venire in un club che ha combattuto per rimanere in Serie A nelle ultime stagioni, e che magari adesso vuole iniziare anche a stupire, a farsi sentire, a vincere qualcosa”

Farai coppia con Tyler Ennis nel reparto offensivo, cosa ti senti di poter dare con lui davanti a dei tifosi che, qui a Napoli, vogliono sempre vedere un basket divertente e spettacolare.

“Sicuramente possiamo giocare molto bene insieme, possiamo fare grandi cose, siamo entrambi giocatori che possiamo segnare, passare la palla come ho detto. Io sono un realizzatore naturale, lui invece è molto bravo giocare i pick’n’roll, a coinvolgere i compagni. Possiamo far molto bene insieme, ma anche gli altri pezzi della squadra sono complementari a noi: Owens che può giocare sopra il ferro, Zubcic sul perimetro. Insomma secondo me hanno fatto un ottimo lavoro ad assemblare i pezzi di questa squadra. Adesso vediamo se questi pezzi riusciranno a lavorare bene insieme”

Lavorare bene assieme in gruppo: hai vissuto oltre 15 anni di carriera in giro per il mondo, cosa senti di poter dare ad un gruppo giovane? Anche come responsabilità, per esempio il tiro all'ultimo secondo quando c'è bisogno.

“Sono qui per questo, ed è una cosa che sento che mi viene naturale: sono sempre stato pronto a prendermi i tiri nei momenti importanti, a prescindere che si segnino oppure no. Nello spogliatoio dirò ai ragazzi che che io sono qui per questo, che sono pronto, e che se la cosa non dovesse avere successo dobbiamo semplicemente tornare in palestra e lavorare di più. Sono convinto che faremo bene insieme: io, Tyler e gli altri ragazzi un po' più grandi nello spogliatoio siamo pronti a prenderci questa responsabilità, sappiamo che possiamo fare bene ma sappiamo anche che non sarà scontato e facile perché questo è un campionato molto competitivo”

Hai rinnovato il tuo passaporto georgiano, il presidente della federazione georgiana Viktor Sanikidze ha giocato qui in Italia: lo hai sentito? Quando ti è arrivata l’offerta di Napoli ne hai parlato con qualcuno per confrontarti?

“Diciamo che non è che ho parlato molto con qualcuno in particolare. Ho avuto modo di confrontarmi con Jeremy Pargo che ha giocato qui per un paio di mesi: è un mio caro amico, mi ha detto cose positive della città. Ma per il resto ho fatto le mie ricerche da solo. Ripeto, ho accettato questo questo ruolo per la responsabilità di poter essere un leader e di poter giocare a pallacanestro di nuovo un livello a livello più alto”

Hai il passaporto georgiano, ed in città c’è un eroe calcistico come Kvaratskhelia. A cui piace il basket, e negli anni scorsi magari ti avrà visto con la maglia della nazionale.

“Sicuramente avrò il piacere di contattarlo per parlargli, magari chiederà a Sanikidze un suo contatto. Io sono georgiano, mi sento georgiano. Quindi per me è importante sostenere tutti questi ragazzi, lui in particolare. Sono contento che sia già molto affermato, che sia un eroe qui e avrò sicuramente piacere a contattarlo e a invitarlo qui magari per passare il tempo insieme”

Chi è Jacob Pullen

Il Play/Guardia di 184cm è nato a Maywood (Illinois – USA) il 10 Novembre 1989.

La sua carriera sportiva ha origine nel College Università Kansas State dove gioca 135 partite dal 2007 al 2011 con una media punti di 15,8. Nella stagione 2011/12 Pullen gioca per la prima volta in Italia con Biella in Serie A concludendo l’anno con la media di 16 punti e 3,2 assist a partita. Prima di trasferirsi l’anno successivo in Israele dove gioca con l’Hapoel Migdal Jerusalem anche in EuroCup, partecipa alla Summer League Pro con i Phoenix Suns.

Marzo 2013 torna in Italia a Bologna, sponda Virtus, dove gioca 8 gare con 22,4 punti di media a partita. Splendida la successiva stagione 2013/14 con il Barcellona dove vince il campionato spagnolo e raggiunge le Final Four di EuroLeague. Nella stagione 2014/2015, dopo una brevissima parentesi in Cina con i Liaoning Flying Leopards ed in Spagna con il Siviglia, torna per la terza volta in Italia a Brindisi in Serie A dove gioca 29 gare con la media di 14 punti e 3,1 assist a partita.

Nel 2015/16 Pullen gioca in Croazia con il Cedevita Zagreb dove vince campionato e Coppa di Croazia, giocando in EuroLeague 24 partite con la media di 13,5 punti. L’anno successivo gioca in Russia con il Khimki Mosca dove partecipa all’EuroCup. Nel 2017 fa il suo esordio in NBA giocando 3 gare con i Philadelphia 76ers, prima di trasferirsi in Iran ed in Turchia per il resto della stagione dove gioca con il Mahram Tehran ed il Belediye.

Nella stagione 2018/19 torna in Croazia con il Cedevita Zagreb dove rivince la Coppa della Croazia, e termina il campionato con la media di 12,8 punti a gara disputando anche l’EuroCup. Nelle stagioni 2019/21 gioca in Montenegro con il Mornar Basket Bar nell’Adriatic League con la media di 20 punti a partita in entrambi i campionati. Nella stagione 2021/22 Pullen gioca in Slovenia con il Cedevita Olimpija Lubiana, dove vince la Coppa di Slovenia e la Supercoppa ed è protagonista in EuroCup con la media di 14 punti a partita.

Nella scorsa stagione Pullen ha disputato la West Asia Super League con la maglia dell’Al Kuwait SC chiudendo la sua esperienza con la media di 16,5 punti a gara. Jacob Pullen è in possesso di passaporto georgiano ed ha giocato con la nazionale della Georgia dal 2012 al 2015 partecipando anche ai campionati Europei.