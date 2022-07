Partnership Gevi Napoli Basket-MSC Crociere, il pres. Grassi: "Si uniscono brand che hanno due valori fondamentali"

MSC Crociere e Napoli basket scenderanno in campo insieme per la stagione sportiva 2022/2023. MSC Crociere sarà quindi Top Sponsor del Napoli basket per la prossima stagione sportiva e che vedrà la squadra partenopea disputare il campionato di Serie A/1.

L’accordo, che prevede la presenza del logo di MSCCrociere sulla nuova maglia della squadra, è stato presentato a bordo di MSCSeaview, a Napoli, con la partecipazione del ManagingDirector di MSCCrociere Leonardo Massa e i patron del Napolibasket Alfredo Amoroso, Federico Grassi e Francesco Tavassi.

“La S.S. Napoli Basket saluta con soddisfazione la nascita della partnership con MSC Crociere, azienda leader nel settore delle crociere e che rappresenta al meglio la produttività e lo stile italiano, riconosciuto in tutto il mondo. Si uniscono così due Brand che fanno della eleganza e dell'unicità valori fondamentali. La S. S. Napoli Basket grazie a questo accordo, allarga sempre più il ventaglio di rapporti commerciali di grande spessore. Avere un Top Sponsor come MSC Crociere, è per la nostra società motivo di orgoglio che ci spinge a fare sempre meglio ” ha sottolineato Federico Grassi, Presidente della S.S. Napoli basket.

