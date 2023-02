Nutribullet Treviso-Gevi Napoli Basket, Pancotto: "Abbiamo tutto per fare bene". Risolto il contratto con Davis

Ultime notizie - Impegno in trasferta per la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per la terza giornata di ritorno del Campionato di Serie A, la Nutribullet Treviso. La gara di disputerà al Pala Verde di Villorba, con inizio fissato alle ore 20:30.

La squadra di Coach Pancotto, dopo l’importante successo nel derby con la Givova Scafati, è attesa da un altro match importante per il prosieguo della stagione. La Gevi e la Nutribullet infatti sono appaiate a quota 14 punti, insieme a Scafati e Brescia, all’undicesimo posto in classifica. La formazione veneta arriva dalla preziosa vittoria ottenuta nello scontro diretto in trasferta sul campo della Tezenis Verona, nell’ultima giornata disputata.

Nella gara d’andata, disputata al PalaBarbuto lo scorso 20 novembre, gli azzurri si imposero per 84 ad 82. Jordan Howard e JaCorey Williams, con 18 punti, furono i migliori realizzatori dell’incontro.

L’unico Ex della gara sarà il Capitano della Gevi Napoli Basket Lorenzo Uglietti che ha giocato a Treviso dal 2018 al 2020, vincendo la Coppa Italia di Serie A2 e conquistando la promozione nel massimo campionato.

La Gevi Napoli Basket, dopo averlo sospeso dalla squadra per gravi motivi disciplinari, comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l’atleta Devin Davis.

Arbitreranno l’incontro Michele Rossi (Anghiari), Gabriele Bettini (Bologna), Giulio Pepponi (Spello).

Dichiarazione di Coach Pancotto:

“Abbiamo tutto per fare bene grazie al fatto che lavoriamo con responsabilità in allenamento. La partita fuori casa va costruita con ogni possesso avendo” Metodo” per essere competitivi fino alla fine. È una mission che deve darci ulteriore consapevolezza e fuoco dentro. Può succedere che si giochi bene o male, ma lo spirito deve essere quello di lottare su ogni pallone, e non mollare mai. Difesa aggressiva per subire meno punti, e per tenere il punteggio sotto controllo. Dall’uno contro uno, al Pick and roll, ai tagliafuori, dobbiamo tenere alta la concentrazione, e la durezza mentale. In attacco eseguire ad alta velocità, condividendo la palla sui due lati del campo con buone percentuali di tiro.”

La gara tra Nutribullet Treviso e Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2 ed in streaming sulla piattaforma Eleven Sport. Aggiornamenti in diretta anche sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket.