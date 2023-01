Napoli piange John Fultz, detto "Kocis": è morto in un incidente stradale

Ultime notizie: è morto John Fultz, soprannominato "Kociss". Ex giocatore e allenatore di basket, giocò con la Fides Partenope negli anni '70 dopo una lunga carriera nella Virtus Bologna, e poi decise di trasferirsi proprio a Napoli a fine carriera, dove giocò e allenò per il Torre Annunziata e il Felix Napoli, vivendo nel centro storico in zona Montesanto.

Lo ricorda l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino. Scomparso a causa di un incidente in motocicletta, John Fultz aveva 74 anni, è stato senza dubbio uno dei più grandi giocatori nella storia del campionato italiano di basket. Il Mattino lo ricorda così: "Avrebbe potuto fare molto di più, diventare una star NBA, e raccontò in un libro, “Mi chiamavano Kociss” quegli anni di eccessi, la vita sregolata da hippy, compreso l’uso di droghe, che gli compromisero le possibilità di una importante carriera americana".