Napoli Basket, presentate ieri le nuove maglie! Grassi: "Pronte iniziative per i tifosi", De Nicolao: "Daremo tutto, speriamo portino fortuna"

Si è tenuta ieri pomeriggio presso la Sala Meeting del quartier generale di Givova a Scafati la conferenza stampa di presentazione delle nuove divise di campionato della S.S. Napoli Basket per la prossima stagione 2024-25. A fare gli onori di casa il Presidente di Givova Giovanni Acanfora e l’Amministratore Unico Giuseppina Lodovico.

Sono intervenuti per la S.S. Napoli Basket il Presidente Federico Grassi, il Responsabile dell’Area Tecnica Sportiva Pedro Llompart, il capitano Giovanni De Nicolao ed i giocatori Charles Manning Jr., Jordan Hall, Dario Dreznjak e Dut Mabor. Al termine dell’incontro sono state presentate le nuove divise di gioco con le tradizionali foto di rito del team sportivo con la proprietà Givova.

Dichiarazioni del Presidente di Givova Giovanni Acanfora:

“Ringraziamo la S.S. Napoli Basket per essere presente al quartiere generale della Givova. Il rapporto di stima e di affetto che intratteniamo con la società azzurra è alla base del rinnovo della partnership come sponsor tecnico. L’obiettivo comune è quello di continuare ad ottenere successi anche in futuro. Abbiamo voluto riportare sulle nuove maglie ufficiali i colori della città di Napoli.”

Dichiarazioni del Presidente della S.S. Napoli Basket Federico Grassi:

“Ringraziamo Givova per aver rinnovato la partnership di sponsorizzazione tecnica con la nostra società. Abbiamo in programma tante iniziative per i nostri tifosi. La sponsorizzazione di Givova è importante per le squadre del Sud. Con tanti sacrifici e passione cerchiamo di dare luce ed importanza alla città di Napoli e quella di Scafati nel basket nazionale. L’augurio è quello che altre forze imprenditoriali possano affiancarci come da tempo ha sempre fatto Givova.”

Dichiarazioni del Responsabile Area Tecnica Sportiva Pedro Llompart:

“Ringraziamo Givova per il suo supporto a tutte le attività dei nostri atleti. Siamo davvero felici anche in questa stagione di poter vestire le maglie del nostro sponsor tecnico che lo scorso anno ci ha accompagnato con grandi soddisfazioni.”

Dichiarazioni dell’Amministratore Unico di Givova Giuseppina Lodovico:

“Siamo orgogliosi di iniziare una nuova stagione insieme alla S.S. Napoli Basket. Abbiamo sempre avuto una comunione di intenti con la società azzurra ed abbiamo fortemente creduto nel rinnovo della sponsorizzazione tecnica. Siamo pronti per presentare nuove ed importanti iniziative e vogliamo ringraziare i tifosi che nella passata stagione ci sono stati molto vicini.”

Dichiarazioni del Capitano Giovanni De Nicolao: