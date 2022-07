Gevi Napoli, Parks saluta: "Non vi dimenticherò mai, onorato di aver indossato questi colori! Ci incontreremo nuovamente"

Ultime notizie. Jordan Parks è ufficialmente un giocatore della Reyer Venezia. L'ala piccola americana dice addio al Napoli Basket dopo due stagioni condite con promozione in Serie A, vittoria in Coppa Italia A2 e salvezza al primo anno in massima divisione.

Jordan Parks

Napoli Basket, Parks saluta

Parks è stato tra gli autentici protagonisti dell'ultima stagione, diventando un beniamino del pubblico. Nonostante il rinnovo biennale con la Gevi Napoli, il buyout pagato da Venezia ha convinto il cestista americano a salutare la canotta azzurra. Ecco le sue splendide parole d'addio alla piazza partenpea: