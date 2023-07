Gevi Napoli Basket, Zubcic: "Tifosi azzurri, facciamo la storia assieme! Contento di aver trovato la mia nuova casa"

Ultime notizie Napoli - La Generazione Vincente Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo annuale con Tomislav Zubcic. L’ala croata (213cm) è nato a Zadar il 17 Gennaio 1990. Di seguito la dichiarazione del nuovo arrivato Tomislav Zubcic:

"Sono entusiasta di arrivare al Napoli Basket, e sono oltretutto felice della mia nuova avventura! Sono grato per questa opportunità di poter lavorare con l'allenatore Igor Milicic e insieme, raggiungeremo nuovi traguardi per il Napoli Basket! Napoli è una grande città con una ricca storia ed una cultura importante. Sono contento di poterla chiamare la mia nuova casa. Agli appassionati tifosi del Napoli Basket dico che sono onorato di giocare per voi in questa stagione. Facciamo la storia insieme! Forza Napoli!"