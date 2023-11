Gevi Napoli Basket, Zubcic: "L'NBA non ha tifosi come i napoletani! Competitivi contro chiunque, non sarei venuto qui se..."

Tomislav Zubcic, ala della GeVi Napoli Basket, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino.

Capocannoniere al suo esordio nella serie A italiana. Se l'aspettava?

«Ho riposto molta fiducia in Milicic e nella sua capacità di mettere insieme una squadra di alta qualità e sapevo cosa avrei potuto offrire una volta affiancato da un allenatore che mi conosce e sa come sfruttare tutto il potenziale del giocatore. Il successo della squadra non è una sorpresa, non avrei firmato per il Napoli se non avessi creduto che avremmo potuto fare un gran percorso in questa stagione».

Dove può arrivare questa Gevi?

«Senza voler esagerare, dico solo che abbiamo grande fiducia e abbiamo dimostrato di essere competitivi contro qualsiasi squadra, battendo avversari più forti di noi sulla carta. Dipende molto da noi stessi, da come riusciremo a reggere questo livello di competitività. Sono convinto che andremo avanti su questa strada che abbiamo tracciato».

Se fosse stato anche un drago in difesa probabilmente qui in Europa lei non sarebbe mai arrivato ma avrebbe fatto una carriera in Nba, dove comunque fu scelto nel 2012 dai Toronto Raptors.

«Beh, credo che ci siano molti fattori che giocano un ruolo importante quando si tratta di Nba. Età, maturità mentale ed emotiva, agenti e consulenti di cui sei circondato, la prospettiva dei tuoi genitori, il tuo stile di basket, la collaborazione con un allenatore giusto, eccetera. Ora sono proprio dove devo essere e, se ci pensate, l'Nba non ha mica tifosi come il Napoli».