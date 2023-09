Gevi Napoli Basket, Zubcic a CN24: "Napoli ha una storia che va oltre il calcio, fiero di farne parte! Sorprenderemo i tifosi"

Ultime notizie Napoli - Croazia, Lituania, Stati Uniti, Russia, Turchia, Germania, Bosnia, Spagna, Turchia e Inghilterra. Infine l’Italia, undicesima tappa della carriera di Tomislav Zubcic, ala croata della Gevi Napoli Basket. 34 anni da compiere a gennaio, esperienza da mettere al servizio di coach Igor Milicic.

Cosa la porta qui a Napoli?

“Quando coach Milicic mi ha chiamato perchè interessato, mi ha fatto molto piacere di poter lavorare con lui. Napoli ha una grande storia che va oltre il mondo del calcio, sono fiero di poterne fare parte”

Come l’ha spinta coach Milicic a convincerla ad accettare?

“Il suo modo di guardare ed intendere il basket, essere parte di una squadra che vuole crescere, un bell’ambiente, positivo, con tanti tifosi. Tutte queste cose mi hanno portato a Napoli, c’è tutto”

Ha già fatto gruppo con il tuo compagno di reparto Tariq Owens, anche fuori dal campo.

“L’idea è di migliorarci nel modo più efficace possibile, giriamo in città, andiamo a vedere la partita del Napoli allo stadio, è qualcosa di fantastico perchè la città ti offre tantissime opzioni e non vediamo l’ora di poter esprimere sul parquet ciò che fa il Napoli calcio in campo”

Come si definisce? Che tipo di giocatore è?

“Non posso descrivermi nel modo più completo possibile, ma io posso dire che il mio gioco parlerà per me. Io porto la mia esperienza, posso dire di voler dare il 100% sul campo ogni partita, e di voler vincere il maggior numero di partite”

Ha girato tutta l’Europa del basket, cosa le ha lasciato ogni esperienza?

“Ho avuto la possibilità di giocare in tanti paesi e tante città diverse, mi è piaciuto vedere tante culture ed incontrare molte persone. Quello che mi ha portato qui è ciò che stavo cercando da tempo, Napoli ha una buona struttura societaria, ha tifosi appassionati di basket e che amano il calcio, è ovvio che poi anche pasta e pizza possano aver influito (ride, ndr). Io penso che questa sia una delle più belle città in Italia, e sono felice di essere qui”

È stato scelto al draft NBA ma non hai mai giocato lì: l’è dispiaciuto? È qualcosa che può creare false aspettative? Come a dire, non ha mai giocato lì quindi il suo talento non è bastato.

“Giocare nella NBA era un sogno per me, lo è sempre stato. Ho avuto la possibilità di parlarne con gli Oklahoma City Thunder, sono stato lì e ho fatto parte di un team NBA anche se non ho mai giocato una gara ufficiale. Non aver giocato lì non significa nulla, io ho giocato l’Eurolega per cinque anni, quattro anni di Eurocup tra cui l’ultimo a Londra nel 2022-23. Giocare in Europa mi ha dato più soddisfazioni, mi ha reso una persona ed un giocatore migliore, perchè sono stato vicino alla mia famiglia, due bambini ed una moglie, ed è qualcosa che mi ha portato più gioie dell’essere un giocatore NBA. Idealisticamente, non aver giocato lì non significa nulla per me. Io sono la migliore versione di me stesso”

Cosa vuol dire ai tifosi?

“Porteremo qualcosa di nuovo in squadra, quello che li sorprenderà sarà ciò che potremo fare. Non vedo l’ora che vengano qui a supportarci, perchè porteremo tanto divertimento”

Chi è Tomislav Zubcic

La sua carriera sportiva ha origine nel Cibona Zagabria dove gioca dal 2008 al 2013, vincendo tre titoli Nazionali e una Coppa di Croazia. Nel 2012 Zubcic è stato selezionato dai Toronto Raptors nel Draft NBA con la scelta assoluta numero 56. Si trasferisce l'anno successivo in Lituania dove gioca con il Rytas Vilnius. Ma subito dopo fa il suo ritorno in patria con il Cedevita dove, nelle stagioni 2013/14 e 2014/15, vince altri due campionati nazionali, e due Coppe di Croazia. Nel 2015/16 Zubcic gioca negli Usa con gli Oklahoma City Blue nel campionato NBA D-League con ottimi risultati. Torna in Europa giocando nelle due successive stagioni in Russia con l'Avtodor Saratov e con il Novgorod Russia, ed in Turchia con il Trabzonspor.

Nel campionato 2017/18 gioca in Germania con il Telekom Basket Bonn con la media di 14,1 punti a partita. Nella successiva stagione partecipa al campionato bosniaco con l'Igokea (19,0 punti), e nella seconda parte gioca in Spagna con il Manresa (10,4 punti). Torna in Russia nel 2019/20 con l'Enisey Krasnojarks dove termina il campionato con la media di 15,5 a partita, prima di trasferirsi nelle due successive stagioni in Turchia con il Tofas Bursa con la media di 13,5 e 12,8 punti a gara. Mentre in Champions League nei due anni con il Bursa ha ottenuto la media di 16,0 e 11,9 punti di media a gara. Nella stagione appena conclusa ha giocato in Inghilterra con i London Lions con 12,0 punti di media in campionato, e con la media di 13,4 punti in EuroCup.

Zubcic ha giocato in tutte le rappresentative giovanili della Nazionale Croata Under 16,18,19 e 20, ed ha ottenuto il bronzo con la Croazia Under 18 agli Europei, e con l'Under 19 ai mondiali del 2009. Dal 2017 gioca nella Nazionale della Croazia.