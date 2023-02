Gevi Napoli Basket, Uglietti: "Proveremo a vendicare il -35 di Scafati! Oggi non dobbiamo fallire, per i tifosi è speciale"

Lorenzo Uglietti, guardia e capitano della Gevi Napoli Basket, ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport in vista del derby di oggi contro la Givova Scafati.

Uglietti, il derby di gennaio è una ferita recente: pronti a restituire lo schiaffo a Scafati? 

Come vive la Gevi questo derby? 

¬ęDirei una bugia affermando che le partite sono tutte uguali. In comune con le altre soltanto i due punti in palio. Per il pubblico, per la societ√† √® speciale. Il nostro compito √® viverla come una sfida salvezza, da non fallire¬Ľ.¬†