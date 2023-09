Gevi Napoli Basket, sconfitta di misura al "Pentassuglia" contro Brindisi: esordio per Ennis

Ultime notizie. Cede solo nel finale di gara la Generazione Vincente Napoli Basket nei confronti dell’Happy Casa Brindisi nella partita di esordio della XII edizione del “Memorial Pentassuglia”.

Solo nell’ultimo quarto, dopo una partita molto combattuta ed equilibrata, i padroni di casa hanno preso il sopravvento. La Gevi Napoli Basket ha giocato comunque un’ottima partita, lottando punto a punto contro la quotata formazione di casa, e fallendo nel finale la clamorosa rimonta. Esordio nella Gevi Napoli di Tyler Ennis. Migliori realizzatori per la Gevi Napoli Owens con 18 punti, e Zubcic con 17. La Gevi Napoli Basket tornerà in campo domani alle ore 18:00 per affrontare gli ungheresi del Falco Szombathely nella seconda partita del “Memorial Pentassuglia”.

Happy Casa Brindisi – Generazione Vincente Napoli Basket 94-89

(29-22, 17-23, 28-25, 20-19)

Tabellino:

Pullen 7, Zubcic 17, De Nicolao 5, Jaworski 12, Sokolowski 7, Owens 18, Ebeling 2, Ennis 12, Lever 7, Mabor 2.