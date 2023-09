Gevi Napoli Basket, Owens a CN24: "Pronto a dare tutto, i miei compagni sono dei fratelli! Sono stato al Maradona a vede il calcio e..."

Ultime notizie Napoli - New York, comunemente definita anche la Mecca del basket con il suo leggendario palazzetto Madison Square Garden, ha visto nascere e crescere Tariq Owens, centro della Gevi Napoli Basket. Un anno a Varese, lo scorso, prima di firmare in azzurro per diventare il centro titolare dello scacchiere tattico di Igor Milicic. Un ragazzo solare, fatto di rimbalzi e stoppate e tutto da scoprire in maglia Gevi.

Cosa significa per lei la firma con Napoli?

“Molto, sono grato per questa opportunità e per essere qui, per giocare con un club di questo livello. Sono eccitato per le prime partite da giocare con i miei compagni di squadra, con l’allenatore e con lo staff. Speriamo di migliorare giorno dopo giorno”

Che cosa le ha detto coach Milicic?

“Quando ho parlato con coach Milicic, mi ha fatto sentire come se fossi a casa mia: gli argomenti di cui abbiamo parlato, di ciò che possiamo fare sul campo, il suo sistema di gioco in cui mi posso sentire a mio agio. Tutte queste cose mi hanno convinto a venire a Napoli”

Cosa la fa rendere di più sul parquet?

“Avere un sistema in cui cinque giocatori sul parquet possono darsi una mano l’un l’altro, con un coach a guidarci e a darci forza. Se manteniamo tutti lo stesso livello, avremo la possibilità di competere e di migliorare tutti”

Nel frattempo già avete fatto gruppo.

“Mi piace il coinvolgimento di tutti, da giocatore e da persona. Ci piace divertirci, io porto energia e tante altre cose, a partire dalla musica. Tutto ciò che serve per creare un bell’ambiente di lavoro, possiamo venire qui e lavorare per tante ore, in modo da conoscerci meglio dal punto di vista personale. Non è solo un gioco il basket, è anche la possibilità di creare rapporti che possano durare tutta la vita. Io vedo i miei compagni come dei fratelli”

Cosa ricorda di Napoli-Varese dello scorso anno?

“Ricordo che fu una partita tosta, soprattutto nel primo tempo. L’ambiente era elettrico, ricordo il deejay che metteva la musica nel pre partita, non vedo l’ora di incontrarlo di nuovo perchè adesso questa è casa mia. Sono pronto”

A proposito di musica, lei ha una cassa enorme che porta durante gli allenamenti.

“Me la porto ovunque, che sia in campo oppure in palestra (ride, ndr)”

Ha già visto la città?

“Siamo stati già in diversi posti, sono andato a vedere anche la partita del Napoli ed è stata una esperienza davvero divertente. Sono stato un po’ in giro ma ovviamente siamo concentrati sugli allenamenti, sul miglioramento. Poi ci sarà tempo per visitarla”

Ha visto Napoli-Sassuolo con la maglia azzurra.

“È stata una bella emozione, il Napoli ha vinto il titolo lo scorso anno e a Varese c’è Caruso che è nato qui e ci raccontava tante cose. Mi è piaciuto molto lo show pre partita, i tifosi hanno portato tantissima energia e non vedo l’ora che possano portarla anche qui al palazzetto”

Quali sono i suoi punti di forza in campo?

“Sono uno che in difesa dà tutto, rimbalzi e stoppate, e che poi va a schiacciare. Ma ci sono tanti aspetti del mio gioco che in molti non conoscono, glieli farò vedere durante la stagione”

Ha giocato con Giovanni De Nicolao lo scorso anno a Varese.

“Giovanni è il mio uomo, sono felicissimo di giocarci di nuovo assieme. Una cosa che non sanno di lui è che è come me: quando arriva in palestra porta tanta energia ed intensità, anche in difesa. Lo vedrete”

Chi è Tariq Owens

Tariq Owens (208 cm) nasce il 30 giugno 1995 a Utica, New York. Si avvicina alla pallacanestro con la High School, ed approda alla University of Tennessee; qui trascorre solo un anno trasferendosi successivamente alla St. John’s University, squadra dove trova più spazio, e dove inizia a mettere in mostra tutte le sue qualità che lo portano, nella stagione 2018-2019, alla Texas Tech University. Con la maglia dei Red Raiders disputa 38 partite (8.7 punti, 5.8 rimbalzi e 2.4 stoppate a partita,) e raggiunge la finale NCAA nel 2019, persa poi contro Virginia.

Terminato il percorso collegiale, entra nell’orbita dei Phoenix Suns che gli offrono un Exhibit 10, e lo inseriscono nel roster della squadra affiliata di G-League, la Northern Arizona Suns, dove mette a referto 10.4 punti, 7 rimbalzi, 1.3 assist e 1.4 stoppata di media in 40 partite disputate. Numeri positivi che convincono la franchigia dell’Arizona ad offrirgli un contratto grazie al quale fa il suo esordio in NBA dove disputa 3 partite nel febbraio del 2020. La stagione successiva rimane in G-League giocando per i Long Island Nets (8.6 punti, 3 rimbalzi e 1.4 stoppate ad allacciata di scarpe). Nell’ultima stagione arriva in Italia giocando un ottimo campionato la Pallacanestro Varese con la media di 9,6 punti, 6,9 rimbalzi, e 1,4 stoppate a partita.