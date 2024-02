Gevi Napoli Basket, Llompart: "Siamo a Torino per vincere, abbiamo qualche ora per sorridere e gioire"

Trionfo azzurro, la Generazione Vincente Napoli Basket supera la Germani Brescia per 80-74 al termine di una partita splendida, condotta per tutti i 40 minuti dalla formazione di Milicic. Sabato alle 20:45 si gioca la semifinale con Reggio Emilia. Jacob Pullen è stato il miglior marcatore della gara, 25 i suoi punti. In doppia cifra anche Brown, 19 per lui, 12 per Sokolowski.

Dichiarazione di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica Sportiva: