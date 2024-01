Gevi Napoli Basket, Llompart: "Ci voleva mentalità dopo la conquista della Coppa Italia! Devo dire una cosa alla squadra"

Ultime notizie Napoli - Break e contro break in avvio di gara tra le due squadre, poi quattro bombe consecutive di Brown portano avanti la Generazione Vincente sul +4, ma a tre minuti dalla fine del primo quarto Pesaro effettua il sorpasso con un ispirato Ford. Pullen e Lever da tre riportano avanti la Gevi nuovamente a +4. Il primo periodo si chiude con gli azzurri in vantaggio 23-22.

Nella prima parte del secondo tempo la Gevi, grazie ad Ennis ed Owens, ed una splendida penetrazione di De Nicolao, trova il massimo vantaggio +7 sul punteggio di 36-29. Gli azzurri allungano ritrovando la bomba di Zubcic a due minuti dalla fine del periodo, e volano a +16, andando poi all’intervallo lungo in vantaggio con il punteggio di 47-33.

Anche l’avvio del terzo quarto è targato Generazione Vincente Napoli Basket con Ennis e Brown, alla sua sesta bomba realizzata, e Zubcic, che portano gli azzurri al massimo vantaggio +22 sul punteggio di 61-37 a metà periodo. Reagisce Pesaro con un parziale di 6-10 che riporta la squadra di Sacchetti a meno 19. La terza frazione si chiude con gli azzurri avanti 69-49 nel punteggio.

Nell‚Äôultima frazione di gioco la Gevi Napoli resta in pieno controllo del match gestendo il vantaggio e con le¬† bombe di Pullen e Zubcic tocca pi√Ļ 28 a met√† periodo. Milicic per il finale di gara lascia spazio a Bamba, Dut Mabor, Ebeling e Saccoccia, che trova anche i due punti, portando il vantaggio a pi√Ļ 30. Il tripudio della Fruit Village Arena saluta il terzo successo consecutivo della Gevi Napoli Basket che chiude la gara con il punteggio finale di 93-75.

Brown è stato il miglior realizzatore della Generazione Vincente Napoli Basket con 17 punti, ma cinque giocatori sono andati in doppia cifra.

Napoli-Pesaro 93-75 (23-22, 47-33, 69-49) 

GEVI NAPOLI: Pullen 15 (1/1, 4/9), Zubcic 11 (1/3, 3/4, 7r), Ennis 13 (5/7, 1/2, 3r), De Nicolao 7 (2/3, 1/2, 1r), Owens 9 (3/4, 1/1, 4r), Brown 17 (1/2, 5/9), Sokolowski 5 (1/1, 0/3, 2r), Lever 13 (2/2, 3/4, 6r), Bamba 0 (0/2, 2r), Mabor 1 (0/1, 2r), Saccoccia 2 (1/2, 0/1, 1r), Ebeling 0 (0/1 da tre, 2r). All. Milicic  

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Bluiet 14 (1/2, 3/7, 3r), Visconti 6 (1/3, 0/5, 1r), Ford 15 (7/8, 0/3, 8r), Maretto 5 (1/2, 1/1), Tambone 2 (1/2, 0/3, 2r), Cinciarini 9 (3/4, 1/4, 2r), Strazzonelli 0 (0/1, 0/1), Mazzola 9 (3/6 da tre, 2r), Totè 15 (5/13, 0/1, 9r), Mockevicius (4r). All.Sacchetti. 

ARBITRI : Loguzzo, Grigioni, Catani

NOTE - Tiri liberi: Napoli 5/6, Pesaro 13/19. Percentuali tiro: Napoli 35/64 (da tre 18/36; ro 5, rd 30), Pesaro 27/66 (da tre 8/31, ro 11, rd 22) Spettatori: circa 4.000. Fallo antisportivo a Zubcic (N), Tecnico a Totè (P), Sokolowski (N) 

Domenica 21 Gennaio alle ore 16,30 per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di serie A, la Generazione Vincente Napoli Basket giocherà in trasferta al Pala Pentassuglia di Brindisi contro la Happy Casa.

Dichiarazione di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica della Gevi Napoli Basket:

‚ÄúComplimenti alla squadra. Era una partita di grande sforzo mentale dove non era facile affrontare una squadra che aveva cambiato allenatore, non avendo noi potuto preparare come sempre la gara. Inoltre dopo la vittoria di Venezia, ed il raggiungimento dell‚Äôobiettivo Final Eight, ci voleva grande mentalit√† da parte nostra. Sapevamo che Pesaro avrebbe iniziato forte la gara, ma noi abbiamo saputo lavorare e portare la vittoria a casa. Siamo felici, ma dobbiamo continuare il lavoro di crescita della nostra squadra per migliorare ogni giorno.‚ÄĚ