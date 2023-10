Gevi Napoli Basket, Llompart: "Bologna? Per vincere avremmo dovuto essere brillanti, ora testa alta a Pesaro"

Netta affermazione della Virtus Segafredo Bologna nella quinta giornata di Serie A. La Generazione Vincente subisce la seconda sconfitta in campionato riuscendo solo nel primo quarto a tenere testa alla imbattuta capolista. Dopo un primo quarto equilibrato, la Virtus Segafredo Bologna ha preso il largo conducendo fino in fondo la partita, e imponendosi nel finale al Fruit Village Arena, completamente esaurito in ogni ordine di posto, alla formazione azzurra con 13 punti di vantaggio. Esordio in serie A nella Gevi Napoli per il classe 2007 Fusaro.

Dichiarazione di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica della Gevi Napoli Basket:

"Complimenti alla Virtus Bologna. Ha giocato una gara di altissimo livello. Per vincere questa gara avremmo dovuto essere brillanti, ci abbiamo provato, ma loro sono stati migliori di noi. Ora testa alta e continuare il lavoro per la gara importantissima di Pesaro. Voglio ringraziare la nostra gente per il tifo che ha fatto, e speriamo di potergli regalare a Pesaro nuovamente un sorriso."

Pronti via e i campani sfruttano lo scatenato Ennis (16 punti e 9 assist) dal palleggio per creare anche per Jaworski (12 punti) ed Owens (12 punti e 12 rimbalzi), mentre Dunston sblocca la Segafredo con il layup del 7-2; dopo una super uscita dai blocchi di Belinelli (14 punti) e un taglio per Shengelia (12 punti), Zubcic (20 punti e 7 rimbalzi) si mette in partita con una bomba e realizzando i liberi del +4 GeVi. Successivamente, Hackett e Shengelia realizzano le triple in transizione che valgono il sorpasso Virtus ma Owens in schiacciata e ancora il cecchino Zubcic rimettono Napoli avanti (17-14). In seguito, Lever inizia a farsi sentire sotto i tabelloni, Pajola (11 punti, 4 assist e 4 rimbalzi) e soprattutto Belinelli alzano metaforicamente la voce con dei centri dalla distanza e poi Ennis mette la tripla del 22-21. Il quarto si chiude con un’altra accelerata di Pajola che vale il 22-23.

Il secondo periodo si apre nel segno di Bologna, dato che Pajola si fa ancora sentire a rimbalzo in attacco, Mickey (17 punti e 14 rimbalzi) si prende il pitturato e insacca una tripla così come Abass (11 punti e 5 rimbalzi), prima che Dobric (8 punti) realizzi una coppia di liberi e Smith punisca ancora Napoli con la bomba del 22-38. Dopo un appoggio in contropiede di Pajola, il terrificante break di 0-19 viene fermato da una tripla di Jaworski ma Abass e Dobric continuano a premere sul pedale dell’acceleratore e un post-basso vincente di Shengelia sigla anche il +20 a tabellone. Successivamente, Jaworski viene pescato in backdoor da Ennis e sigilla il primo tempo sul 28-46.

Proprio Ennis inaugura la ripresa con un tris di penetrazioni che scuotono la GeVi ma Belinelli spegne l’entusiasmo locale con la bomba del 34-50; successivamente, il capitano bianconero piazza un’altra tripla e anche un concretissimo Pajola dalla lunga distanza risponde immediatamente a Zubcic (39-57). A seguito di un super recupero di Cordinier, Napoli cerca di arginare gli avversari con due triple filate di Zubcic e Jaworski ma Mickey realizza un canestro e fallo e Pajola mette in ritmo Abass dall’angolo e da sotto per il 48-67 dopo 30’. Proprio Mickey e Abass, successivamente, chiudono anticipatamente la contesa lanciando ulteriormente in alto i bianconeri. Finisce 75-88.

Zubcic ed Ennis sono i migliori realizzatori della Gevi Napoli Basket rispettivamente con 20 e 16 punti.

Generazione Vincente Napoli Basket - Virtus Segafredo Bologna 75-88 (22-23, 6-23, 20-21, 27-21)

GEVI NAPOLI : Pullen 5 (1/6, 1/5, 1r), Zubcic 20 (0/2, 5/9, 7r), Ennis 16 (4/10, 1/3, 1r), Jaworski 12 (1/1, 3/5), De Nicolao 4 (1/2, 1r), Owens 12 (6/7, 12r), Sokolowski 2 (1/3, 0/1, 2r), Lever 4 (2/3, 0/1, 1r), Mabor, Ebeling, Fusaro. N.E. : Grivo. All . Milicic.

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA: Cordinier 2 (1/1, 0/2, 1r), Belinelli 14 (2/2, 3/8), Pajola 11 (4/4, 1/1, 4r), Smith 3 (1/5 da tre), Dobric 8 (3/3, 0/2, 3r), Mascolo 3 (0/1, 1/1), Shengelia 12 (2/3, 2/2, 1r), Hackett 3 (1/2 da tre), Menalo, Mickey 17 (6/11, 1/3, 14r), Dunston 4 (1/2, 3r), Abass 11 (0/3, 2/6, 5r). All. Banchi

ARBITRI : Lanzarini, Quarta, Capotorto 6,5.

NOTE - Tiri Liberi: Napoli: 13/15, Bologna: 14/19; Percentuali di tiro: Napoli: 26/58 (da tre: 10/24, ro: 9, rd: 20), Bologna: 31/62 (da tre: 12/32, ro: 12, rd: 24). Spettatori 4.000.

Sabato prossimo 4 novembre alle ore 20:30, per la sesta giornata del campionato di serie A, la Gevi Napoli basket affronterà in trasferta la Carpegna Prosciutto Pesaro