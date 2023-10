Gevi Napoli Basket, Llompart: "Abbiamo lottato, serviva essere brillanti! Ripartiamo dai piccoli errori commessi"

Prima sconfitta in campionato per la Gevi Napoli Basket, che nella terza giornata del campionato di serie A, al PalaLeonessa, è stata superata dalla Germani Brescia con il punteggio di 80-71.

Parte bene la squadra di Igor Milicic, ma nel finale della prima frazione di gioco, regala, con una rimessa errata il vantaggio a Brescia. Nella seconda frazione di gioco, con un Lever ispiratissimo autore di tre bombe, la Gevi Napoli allunga di sette lunghezze, prima di subire però nel finale di tempo, un contro break di 12-2, ed andare all’intervallo lungo sotto di tre punti. Equilibrio nella terza frazione chiusa avanti dalla Germani di 2 lunghezze. In apertura dell’ultimo tempo la Germani Brescia piazza un parziale di 6-0, ed allunga decisamente fino ad arrivare al massimo vantaggio di più 10. Nel finale la Gevi Napoli prova la grande rimonta fino ad accorciare lo svantaggio di sole tre lunghezze, ma la Germani Brescia respinge il tentativo della squadra di Milicic, e nel finale si riporta al più 9 definitivo.

Domenica prossima 22 ottobre alle ore 17:30, per la quarta giornata del campionato di serie A, la Gevi Napoli Basket giocherà al PalaBarbuto contro la Happy Casa Brindisi.

GERMANI BRESCIA: Christon 6 (3/7, 0/3), Gabriel 5 (2/4, 0/4, 2 r.), Bilan 15 (6/8, 14 r., 4 ass.), Burnell 15 (6/8, 0/2, 4 r.), Massinburg 11 (2/2, 1/5, 1 r.), Tanfoglio ne, Della Valle 8 (2/5, 0/3, 4 r.), Petrucelli 12 (3/3, 2/4, 6 r.), Cobbins 4 (2/6, 4 r.), Cournooh 0 (0/2, 0/2, 1 r.), Akele 4 (2/2, 3 r.), Porto ne. All.: Magro.

GEVI NAPOLI: Pullen 12 (3/5, 0/5, 2 r.), Zubcic 6 (0/3, 1/4, 6 r.), Ennis 13 (2/7, 2/4, 1 r.), Jaworski 5 (1/2, 1/6, 3 r.), De Nicolao 2 (1/2, 0/1, 2 r.), Owens 11 (4/5, 9 r.), Sokolowski 11 (3/6, 1/3, 4 r.), Lever 11 (0/1, 3/4, 1 r.), Bamba ne, Mabor Dut Biar, Ebeling, Grassi ne. All.: Milicic.

ARBITRI : Sahin, Borgioni, Valzani

NOTE - Tiri liberi: Brescia 15/19, Napoli 19/24. Perc. tiro: Brescia 28/47 (3/23 da 3, 29 rd, 15 ro), Napoli 14/31 (8/27 da 3, 24 rd, 10 ro).

Dichiarazione di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica della Gevi Napoli Basket:

“E’ stata una partita dove abbiamo lottato, ma per riuscire a vincere a Brescia bisognava essere brillanti, cosa che non siamo riusciti costantemente ad esserlo. Comunque la squadra è stata sempre in partita lottando. Ripartiamo dai piccoli errori commessi per proseguire nello sviluppo della nostra squadra. Ora a testa alta pensiamo alla prossima gara contro Brindisi”