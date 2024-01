Gevi Napoli Basket, l'ad Dalla Salda: "Riaperta la campagna abbonamenti per soddisfare le richieste dei nostri tifosi"

La Generazione Vincente Napoli Basket ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti per assistere alle partite del girone di ritorno del campionato di Serie A che la squadra disputerà alla Fruit Village Arena.

Le dichiarazioni di Alessandro Dalla Salda, Amministratore Delegato Gevi Napoli Basket:

"Abbiamo deciso, considerando i tanti sold out e le numerose richieste che stiamo ricevendo dai tifosi della nostra città, di tutta la provincia di Napoli e non solo, di riaprire la campagna abbonamenti per le gare casalinghe del girone di ritorno. Attraverso questa iniziativa l'obiettivo del nostro Club, preso atto dell'entusiasmo e della bellissima atmosfera che si è creata, è di dare la possibilità ai tifosi non abbonati di "bloccare" un posto alla Fruit Village Arena, e di fidelizzare un numero di tifosi sempre più numeroso che vada ad aumentare la fanbase di abbonati che già a settembre ha sottoscritto l'abbonamento e che è la prima che ringraziamo e tuteliamo. Per ragioni anche di natura economica, tenendo conto in particolare della limitata capienza dell'impianto, vi saranno dei lievi ritocchi dei prezzi minimi unitari dei biglietti, e di conseguenza in proporzione degli abbonamenti, che comunque ad oggi sono tra i più bassi tra tutti i club della Legabasket Serie A”