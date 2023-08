Gevi Napoli Basket, l'ad Dalla Salda a CN24: "Kvaratskhelia sarebbe il benvenuto da noi! Dialogo col calcio? No elemosina o pestare i piedi, ma..." | VIDEO

Ultime notizie Napoli - Ieri pomeriggio si è svolto al PalaBarbuto il "Media Day" della Gevi Napoli Basket, con tanto di allenamento a porte aperte a cui hanno assistito entusiasti molti tifosi che hanno voluto salutare la squadra, tra cui anche il portiere del Napoli Pierluigi Gollini, grande appassionato di basket. Incontriamo l'Amministratore Delegato Alessandro Dalla Salda per fare il punto della situazione ad un mese dall'inizio della stagione, volgendo lo sguardo anche al Calcio Napoli.

Intervista Gevi Basket Dalla Salda

Qual è il bilancio del lavoro svolto finora?

“In tre mesi di Napoli basket in assoluto il bilancio è molto positivo, si può e si deve fare meglio e siamo in una fase dove il lavoro di sviluppo è ancora nel suo pieno: abbiamo ristrutturato l’area societaria e l’organizzazione, poi la parte tecnica e dello staff ed infine alla squadra. Manca un tassello importante come un giocatore per chiudere la squadra, poi siamo pronti”

C’è soddisfazione per quanto fatto? Qualcosa che si potesse migliorare?

“Non posso lamentarmi, si può sempre fare meglio e pensi sempre di aver mancato qualcosa, un colpo o una scelta. Però siamo ripartiti da una buona base societaria e con una pagina nuova da scrivere, non è un alibi ma abbiamo fatto tutto ciò che potessimo fare. Oggi come oggi, dobbiamo essere soddisfatti e prudenti perchè ci vuole tempo per consolidarci”

Questione strutture: com’è il dialogo con il Comune per il PalaBarbuto?

“La struttura è bella e ci piace, ci spendiamo gran parte del tempo: il dialogo è ottimo come dev’essere, vedremo nelle prossime settimane se ci saranno novità sulla gestione. Non siamo andati in ritiro per scelta e perchè non abbiamo trovato la località giusta, ma ci stiamo trovando bene al di là delle condizioni climatiche. Però abbiamo tutto a disposizione, e i giocatori possono conoscere meglio la città”

Che mercato è stato quello fatto finora?

“Abbiamo fatto ciò che volevamo, un mix tra gioventù ed esperienza, con anima europea e qualche americano. Da questo punto di vista anche con l’allenatore abbiamo portato una bella mentalità. Poi gli americani nella pallacanestro sono forti e necessitano per qualità e spettacolo, che è ciò che piace alla gente e che è giusto dare”

Tifosi e pubblico, lei era al Maradona per Napoli-Sassuolo: suggerimenti per migliorare l’interazione con uno sport che in città è secondario.

“Sono un amante di tutti gli sport e li vedrò dove posso. Il basket dal vivo è eccezionale e piace anche a chi gioca sport differenti, è imprevedibile. Quello che dobbiamo aumentare è la popolarità, da sempre è un po’ di nicchia ma la realtà è che è bellissimo ed è giusto che coinvolga tutte le aree. Io voglio portare qui tutti, giovani e donne, quando vedi la pallacanestro è difficile non volerla rivedere. Dobbiamo avvicinarci ai tifosi per acquisire una popolarità che non abbiamo e che un po’ ci limita”

Campagna abbonamenti, cosa avete previsto per i tifosi?

“Lo teniamo sottotraccia, al di là dei numeri dovrà essere un riconoscimento verso i vecchi abbonati per poi sviluppare il progetto nei confronti anche degli altri”

Nei suoi programmi c’è anche una possibilità di dialogo con il mondo del calcio a Napoli? Lo scorso anno diversi azzurri sono venuti a vedere le partite.

“Senza dubbio, anche se non vogliamo elemosinare nulla o pestare i piedi. Noi abbiamo la nostra identità, se si potrà essere un interscambio potremo solo beneficiarne. L’amore per il calcio anche se si ribaltasse in minima parte su di noi ci renderebbe soddisfatti”

Tecnicamente Jacob Pullen ha lo stesso passaporto georgiano di Khvicha Kvaratskhelia.