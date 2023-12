Gevi Napoli Basket ko, coach Milicic: "Siamo passati da essere la migliore difesa del campionato ad essere la peggiore, c'è problema di mentalità"

La Generazione Vincente Napoli Basket, nonostante le assenze degli infortunati Jaworski ed Ebeling, lotta fino alla fine, ma cede alla t Quotidiano Arena alla Dolomiti Energia Trentino 101-94 nella tredicesima giornata del campionato di Serie A. Non si interrompe purtroppo la striscia negativa della squadra di coach Milicic, che ha pagato a caro prezzo le rotazioni limitate in panchina, e la clamorosa percentuale quasi del 50% nel tiro da tre di Trento.

Sabato prossimo 30 Dicembre alle ore 18:30, per la quattordicesima giornata del campionato di serie A, la Gevi Napoli Basket ospiterà al Fruit Village Arena PalaBarbuto la Bertram Derthona Tortona.

Dichiarazione di Coach Igor Milicic:

“Un’altra volta, una storia simile alle ultime partite. Siamo passati da essere la migliore difesa del campionato ad essere, in questo momento, la peggiore. Non possiamo concedere 55 punti nel primo tempo senza commettere falli e senza essere aggressivi. Dobbiamo tornare a quando eravamo una squadra che voleva dimostrare di essere più brava delle altre. Non dobbiamo mettere in mostra le nostre qualità individuali, le qualità individuali ci hanno portato a quattro sconfitte consecutive. Insieme a me, al nostro lavoro, dobbiamo trovare il modo di cambiare la mentalità di questa squadra, faremo di tutto per riuscirci, anche perché abbiamo dimostrato, quando abbiamo messo cuore ed energia in campo di poter rimontare anche in questa partita. Abbiamo avuto l’opportunità di accorciare, non ci siamo riusciti, ma il problema è la mentalità, l’approccio nel primo tempo senza aggressività e falli, ma cambieremo.”