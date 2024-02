Gevi Napoli Basket ko, Brescia vince 103-84! Partenza horror nel primo quarto

Partenza a razzo della capolista Brescia che, dopo aver subito il primo canestro di Brown, piazza nei primi tre minuti un terribile parziale di 0-12. Napoli è imprecisa al tiro, e la squadra di Magro vola dopo 6 minuti a più 15 con il punteggio di 5-20 costringendo Milicic al time-out. Brescia è implacabile dalla distanza, e chiude il primo periodo a +18 sul 12-30. Non cambia l’andamento della partita in avvio della seconda frazione di gioco. Brescia nei primi tre minuti allunga ancora a più 21. Sokolowski prova a reagire realizzando 5 punti consecutivi con la Gevi che si riporta sul 20-36. La Germani respinge ogni tentativo di rimonta della formazione di Milicic e si riporta a +21 a due minuti dalla fine del secondo tempo. Nonostante 6 punti consecutivi di Ennis, la Germani Brescia va all’intervallo lungo con il massimo vantaggio di più 26 con il punteggio di 28-54. In avvio di terzo tempo De Nicolao realizza subito 4 punti. La Gevi Napoli difende più forte, ed in tre minuti piazza un parziale di 10-2 riportandosi a meno 18 sul punteggio di 38-56. A metà terzo tempo la squadra di Milicic accorcia a meno 15, ma la bomba di Gabriel riporta Brescia sul 44-62. Regna l’equilibrio nella seconda metà del terzo tempo tra le due squadre, e Brescia chiude avanti nel punteggio 53-71. Controlla il vantaggio la capolista Brescia anche in avvio dell’ultima frazione di gioco nonostante Zubcic ritrovi confidenza con il canestro. Dopo tre minuti il punteggio è sul 66-82. A quattro minuti dalla fine Brescia torna a +20 con la Gevi che non ha mai dato la sensazione di poter rientrare in partita. Il finale di gara è ancora targato Brescia che chiude la gara confermandosi capolista del campionato vincendo con il punteggio finale di 83-104. Per la Gevi Napoli alla sirena la soddisfazione per i primi due punti realizzati in serie A dal giovane Sinagra.

Ennis e Sokolowski sono stati i migliori realizzatori della Generazione Vincente Napoli Basket rispettivamente con 17 e 15 punti.

Tabellino:

Ennis 17, Pullen 6, Owens 8, Zubcic 12, De Nicolao 8, Sokolowski 15, Lever 2, Brown 13, Sinagra 2, Dut Mabor n.e., Bamba n.e., Ebeling n.e.,

Domenica prossima 10 Febbraio alle ore 18:15, per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di serie A, la Generazione Vincente Napoli Basket giocherà in trasferta al Pala Radi contro la Vanoli Basket Cremona.

fotogallery a cura di Luca Olivetti