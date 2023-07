Gevi Napoli Basket, Jaworski: "Ho sentito grandi cose sui tifosi appassionati, non vedo l'ora!"

La Generazione Vincente Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo biennale con Justin Jaworski, con facoltà di uscita da entrambe le parti al termine del primo anno. La guardia Usa è nata a Schwekensville, in Pennsylvania, il 21 giugno 1999.

"Sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera in una grande città come Napoli. Ho sentito grandi cose sugli appassionati tifosi del Napoli, e non vedo l'ora di provarlo di persona. Apprezzo e ringrazio Pedro Llompart ed il coach Milicic per aver creduto in me per questa opportunità, e sono entusiasta di lavorare per costruire una squadra che sia protagonista in campionato"