Gevi Napoli Basket, Jaworski a CN24: "Qui è l'ideale per giocare! Ho due modelli, i napoletani sono come i fan di Philadelphia"

Ultime notizie Napoli - Sguardo vispo, curioso, un pizzico di sfacciataggine. Si presenta così Justin Jaworski, guardia americana della Gevi Napoli Basket classe 1999. Un anno in Spagna al San Sebastián Gipuzkoa Basket Club nella LEB Oro League 2, prima ancora la NBA G League con l'Oklahoma City Blue.

Quando Napoli l’ha chiamata cosa ha pensato?

‚ÄúNon conoscevo molto di Napoli, devo essere onesto. Ma l‚Äôofferta era buona e con mia moglie ci siamo informati ed abbiamo saputo solo cose positive‚ÄĚ

Che tipo di giocatore è?

‚ÄúMolti direbbero che sono un tiratore e che posso segnare da fuori, ma io sono pronto a dimostrare di saper fare altro: posso giocare con la palla in mano, posso andare a segnare sotto il canestro, sbattermi in difesa. Sono ansioso di mostrare le mie doti ai tifosi, vedranno quanto posso essere tosto sul campo. Voglio dare tutto, e sperare di vincere pi√Ļ partite possibili‚ÄĚ

Ha già visto la città? Impressioni?

‚ÄúLa citt√† mi piace, siamo stati in centro un paio di volte e ci √® piaciuto andare anche in spiaggia. La vita ci piace, √® l‚Äôambiente ideale per giocare a pallacanestro‚ÄĚ

Qual è il suo modello?

‚ÄúMolti, sicuramente Allen Iverson. Non perch√® giochi come lui, ma perch√® gioco duro come faceva lui. Poi JJ Redick e Steph Curry, tiratori che sanno giocare molto bene senza palla, sono giocatori a cui provo ad ispirarmi per migliorare il mio gioco‚ÄĚ

Ci dica di pi√Ļ sulla tua prima stagione europea a Bilbao.

‚ÄúIl basket √® basket alla fine, in tutto il mondo, devi giocare duro, difendere e segnare. Per me il basket √® cos√¨, ovunque si giochi, sentirmi a mio agio davanti ad un canestro. Il mio primo anno in Europa l‚Äôho sfruttato per adattarmi nel migliore dei modi, adesso mi sento molto meglio quindi posso solo sperare che le cose proseguano in questo modo‚ÄĚ

Ha già visto qualche video della tifoseria di Napoli?

‚ÄúMi piace la passione che ci mettono, io vengo da Philadelphia dove i fan sono molto simili, passionali e che amano le vittorie e chi lavora duro, perci√≤ spero di poter rivedere le stesse cose qui‚ÄĚ

Nella storia di Napoli c‚Äô√® stato un altro giocatore come lei, tiratore americano bianco, Mike Penberthy, che ha giocato e lavorato anche in NBA e che ha lasciato il segno in citt√†. √ą qualcosa che pu√≤ mettere pressione o motivazione?

‚ÄúHo sentito tante cose su Mike, tanti paragoni con un grande giocatore ed un grande tiratore. Ha avuto grande successo qui, ma per me non √® un motivo di pressione: io sono me stesso, so quanto posso lavorare sul campo, che tipo di persona sono, perci√≤ mi aspetto di poter avere successo, aspetto solo di poterlo dimostrare‚ÄĚ

Chi è Justin Jaworski

La sua carriera sportiva ha origine nel Lafayette College di Easton, in Pennsylvania, dove gioca quattro stagioni nella NCAA con i Lafayette Leopards dal 2017 al 2021. I suoi numeri durante questi quattro anni, sono stati 10,8 punti, 2,2 rimbalzi e 1,7 assist di media nel suo primo anno, 14 punti il ??secondo, 17 punti il ??terzo, e nell'ultimo anno migliora ancora a 21,5 punti, 3,7 rimbalzi e 2,3 assist, tanto da essere inserito nella migliore squadra della All-Patriot League. Jaworski ha giocato anche con gli Atlanta Hawks la NBA Summer League 2021 .

Ad ottobre 2021, ha firmato con l'Oklahoma City Thunder, ma è stato assegnato il giorno successivo alla loro affiliata della NBA G League, l'Oklahoma City Blue. I suoi numeri nella NBA G League sono stati 27 partite con una media di 9,8 punti, tre rimbalzi e 1,6 assist a partita. A giugno 2022 arriva in Spagna per giocare con il San Sebastián Gipuzkoa Basket Club nella LEB Oro League 2 dove chiude la stagione con 19,6 punti di media a partita, e con le percentuali di tiro del 50,4 da due e del 39,6 da tre.