Gevi Napoli Basket in trasferta a Brindisi, coach Milicic: "Sfida complicata"

Impegno in trasferta per la Generazione Vincente Napoli Basket che affronta domani, nella seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, la Happy Casa Brindisi. L’incontro si disputerà alle ore 16:30 al PalaPentassuglia.

La squadra di coach Milicic è reduce da tre vittorie consecutive che le hanno consentito non solo di accedere alla Final Eight Frecciarossa Coppa Italia 2024, in programma dal 14 al 18 Febbraio al PalaOlimpico di Torino, ma di tornare ad occupare la quarta posizione in classifica a quota 20 punti insieme ai Campioni d’Italia della EA7 Emporio Armani Milano, alle spalle delle capolista Venezia e Brescia appaiate con 24 punti, ed alla Virtus Bologna terza a quota 22 punti. La Happy Casa Brindisi, ultima in classifica con 6 punti, ha rimediato quattro sconfitte negli ultimi cinque turni di campionato, riuscendo però nell’impresa di superare la Germani Brescia, avversaria della Gevi Napoli nei quarti della Final Eight di Coppa Italia giovedì 15 Febbraio alle 20,45. Nel girone di andata la Generazione Vincente Napoli Basket ha superato al Fruit Village Arena PalaBarbuto la Happy Casa Brindisi con il punteggio di 90-71.

Arbitreranno l’incontro: Rossi, Bettini e Capotorto.

Dichiarazione di Igor Milicic coach della Gevi Napoli Basket:

“È una sfida molto complicata quella che ci troviamo di fronte, con una squadra che sta giocando molto bene in casa. Dopo il cambio di allenatore, e con l’inserimento di nuovi giocatori, hanno certamente un potenziale più forte di quello del girone di andata. Sicuramente dobbiamo portare in campo la stessa mentalità che abbiamo dimostrato a Venezia. Brindisi è molto pericolosa dal punto di vista individuale con diversi giocatori che potrebbero determinare da soli l’esito di una partita. Per ottenere la vittoria sarà decisivo come affronteremo la gara dal punto di vista collettivo, in particolar modo con l’approccio alla parte difensiva della partita.”

La gara Happy Casa Brindisi – Generazione Vincente Napoli Basket sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN, e su Eurosport 2 canale 211 del bouquet Sky. Aggiornamenti in diretta anche sulle pagine social del Napoli Basket.