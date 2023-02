La Gevi Napoli Basket torna a sorpresa sul mercato: è imminente l'ingaggio di Thomas E'sean Wimbush, ala americana 29enne di 201 centimetri, in forza allo Zenit San Pietroburgo in Russia. Medie di 7,2 punti con 3,5 rimbalzi in VTB League. Nato a Lorain, in Ohio, in Europa dal 2019 prima al Ludwigsburg, in Germania, poi al Petkim in Turchia e al Nanterre in Francia. Mancino atletico, dotato di buon tiro perimetrale. A fargli spazio, nel roster, potrebbe Devin Davis.