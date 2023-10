Gevi Napoli Basket, è festa: Brindisi dominata! Milicic: “Vogliamo fare qualcosa di importante per Napoli" | VIDEO

Ancora una grande vittoria della Generazione Vincente Napoli Basket che, nella seconda gara in casa al Fruit Village Arena PalaBarbuto, e valevole per la quarta giornata del campionato di serie A, supera la Happy Casa Brindisi con il punteggio di 90-71, e si posiziona nelle zone alte della classifica con sei punti.

La squadra di coach Igor Milicic ha condotto la gara sin dall'inizio raggiungendo nel terzo quarto anche il massimo vantaggio di 33 punti. Chiuso il primo tempo avanti di 18 lunghezze, nella terza frazione di gioco la squadra di Milicic accelerava in maniera impressionante con Ennis e Zubcic ispiratissimi, subendo solo nell'ultimo quarto un lieve rilassamento. Al termine della partita sono cinque gli uomini della Gevi Napoli in doppia cifra, con Zubcic miglior realizzatore con 24 punti, seguito da Ennis con 13. Il giovane Saccoccia ha realizzato il suo primo punto in serie A.

Lunedi prossimo 30 ottobre alle ore 20:30, per la quinta giornata del campionato di serie A, la Gevi Napoli basket affronterà ancora in casa Virtus Segafredo Bologna.

Generazione Vincente Napoli Basket - Happy Casa Brindisi 90-71 (21-14, 26-15, 25-16, 18-26)

Tabellino:

Pullen 11, Ennis 13, Jaworski 9, Zubcic 24, Bamba, Ebeling, De Nicolao 5, Lever 11, Owens 4, Sokolowski 12, Mabor, Saccoccia 1.

Dichiarazione di Coach Igor Milicic:

"Abbiamo giocato un'ottima partita a tratti molto bene anche se ci sono stati alcuni momenti di black out con 15 palle perse che sono troppe. Abbiamo giocato con una difesa dura costringendoli a prendere tiri difficili, e siamo molto solidi al rimbalzo. Nell'ultimo quarto abbiamo concesso qualcosa. Il nostro obiettivo è quello di riuscire ad arrivare a quaranta minuti di concentrazione. Adesso restiamo con i piedi a terra lavoriamo step by step, e guardiamo solo alla prossima partita. Abbiamo una stagione lunga davanti di grande lavoro, e siamo certi che gli effetti di questo impegno, con il nostro grande pubblico, si potranno vedere. Vogliamo fare qualcosa di importante per la gente e per la città di Napoli. Mettiamo in campo cuore e testa insieme alla società, sappiamo che Napoli ha una grande passione. Il nostro obiettivo è quello con il duro lavoro di coinvolgere ancora più tifosi. Lo faremo lavorando per ottenere grandi risultati”

Dichiarazione di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica della Gevi Napoli Basket:

"Complimenti alla squadra, ma sopratutto complimenti al nostro pubblico perchè ci ha aiutato tantissimo. Era una partita molto importante per noi, il palazzetto era pieno e ci siamo tutti divertiti. Ora dobbiamo proseguire sulla stessa strada, giocando partita per partita, e mantenendo la concentrazione sul lavoro cercando di continuare in questo buon momento con la testa rivolta ai nostri obiettivi. "

Dichiarazione di Tyler Ennis:

"È stata una bellissima serata. Giocare davanti al nostro pubblico ci ha dato una carica pazzesca. Questa vittoria la dedichiamo a loro. L'energia dei nostri tifosi è stata per noi una spinta importante. Ci godiamo questo momento, e poi penseremo alla prossima importante partita."