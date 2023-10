Gevi Napoli Basket, esordio da sogno: segnati 111 punti in trasferta a Sassari! Sokolowski e Zubcic trascinatori

Ultime notizie Napoli - Splendida vittoria della Generazione Vincente Napoli Basket nella gara di esordio del campionato di serie A. La squadra di coach Igor Milicic ha vinto in trasferta contro la quotata formazione del Banco di Sardegna Sassari allenata dall'ex Piero Bucchi. La Gevi Napoli ha dominato letteralmente la gara sin dall'inizio conducendo sempre nel punteggio. Al termine della partita sono ben sei uomini della GeVi Napoli in doppia cifra, con Sokolowski e Zubcic migliori realizzatori con 23 e 20 con punti.

I partenopei sfruttano le abilità di Ennis (11 punti, 7 rimbalzi e 9 assist), respingendo una Dinamo che trova fortune con Gombauld (12 punti e 6 rimbalzi). Diop e Whittaker (9 punti e 5 assist) sono bravi a segnare una serie di tiri liberi ma Pullen pesca Lever (12 punti), il quale sigilla i primi 10’ sul 19-27. In avvio di secondo quarto, McKinnie (15 punti) e Whittaker si caricano la Dinamo sulle spalle, Lever e Pullen replicano. Un paio di guizzi di Jaworski tengono a distanza Diop e compagni, Pullen pesca Sokolowski e Zubcic e poi Lever batte la sirena del secondo periodo insaccando la bomba del massimo vantaggio sul 40-55.

La ripresa si apre con Cappelletti, Zubcic ribatte con la bomba del +16 e poi l’orgoglio di Kruslin tiene lì il Banco di Sardegna (45-59). Napoli riesce ad arginare le giocate di qualità di Whittaker con un gioco da quattro punti firmato da Sokolowski, prima che Lever, Zubcic e un contropiede di Jaworski piazzino il 54-81 a tabellone. Cappelletti e Diop piazzano un paio di giocate di energia ma c’è poco da fare (62-86 dopo 30’). Gli ultimi 10’ servono solo a svuotare le panchine, far segnare De Nicolao (9 punti) e McKinnie e a fissare il risultato finale sul 90-111.

Domenica prossima al PalaBarbuto alle ore 12:00 per la seconda giornata di campionato arrivano i Campioni d'Italia della EA7 Emporio Armani Milano.

Dichiarazione di Coach Igor Milicic:

"Faccio i miei complimenti ai giocatori. Hanno messo in pratica perfettamente il piano gara che avevamo preparato. Dobbiamo andare avanti continuando a lavorare come abbiamo fatto sino ad ora. La società ha un progetto ambizioso, c'è voglia di crescere, e noi vogliamo fare bene. Siamo contenti di essere partiti con il piede giusto, ed ora dobbiamo affrontare con lo stesso spirito partita dopo partita. Abbiamo sfruttato le loro assenze, ma dobbiamo comunque migliorare in difesa, e cerchiamo di poter competere bene in questo campionato. Adesso ci prepariamo al meglio per affrontare una serie di partite molto difficili, a partire da domenica prossima contro i Campioni d'Italia dell'Emporio Armani Milano"