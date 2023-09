Gevi Napoli Basket, domani la semifinale della Link Campus Cup contro Pistoia: dove vederla in streaming

Terzo appuntamento pre-season per la Gevi Napoli Basket che sarà impegnata da domani 9 Settembre al torneo Link Campus Cup 2023.

La manifestazione si disputerà in Toscana a Sansepolcro e vedrà la partecipazione dell'Estra Pistoia, della V.L. Pesaro Basket e dei rumeni del CSO Voluntari. La Gevi Napoli di coach Milicic affronterà domani alle ore 18:00 la neo promossa in Serie A Estra Pistoia. Alle 20:30 è in programma l'altra gara tra V.L. Pesaro e CSO Voluntari.

Le squadre vincenti disputeranno la finale del torneo domenica 10 settembre alle ore 18:30 mentre la finale 3° e 4° posto è fissata alle ore 16:00. Sarà possibile seguire in diretta streaming tutte la gare del torneo sull'emittente regionale toscana TVL. Aggiornamenti delle gare della Gevi Napoli sui profili social ufficiali del Napoli Basket.