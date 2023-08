Gevi Napoli Basket, domani la prima amichevole! Appuntamento a Roma contro la LUISS, poi sabato a Rieti

Notizie basket - Primo appuntamento della pre-season per la Gevi Napoli Basket che domani 1 Settembre alle ore 19:15 sosterrà la sua prima amichevole pre-season a Roma alla palestra "Pala Pass" contro la Luiss formazione promossa in questa stagione in Serie A2.

Il giorno dopo 2 Settembre, gli azzurri saranno impegnati alle ore 21:00 al PalaSojourner di Rieti nell'amichevole contro la Sebastiani, valevole per il 1° Memorial "Riccardo Blasi".

Entrambe le amichevoli non saranno trasmesse in diretta in streaming. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti delle due gare sui profili social ufficiali del Napoli Basket.