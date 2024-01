Gevi Napoli Basket, domani alle 18.30 arriva Pesaro. Milicic: "Ecco cosa serve per vincere domani"

Torna al Fruit Village Arena PalaBarbuto la Generazione Vincente Napoli Basket che, dopo la splendida vittoria ottenuta sul campo della capolista Reyer Venezia, ed essersi assicurata la prestigiosa partecipazione alla Final Eight Frecciarossa Coppa Italia 2024, affronta domani domenica 14 gennaio, nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, la Carpegna Prosciutto Pesaro. L’incontro si disputerà alle ore 18:30.

RMS Rent & Mobility Solutions, affiliato Lease Plan, e già Top Sponsor della società azzurra, sarà il Match Sponsor della partita contro Pesaro.



La squadra di Coach Milicic, occupa la quarta posizione in classifica con 18 punti insieme ai Campioni d'Italia della EA7 Emporio Armani Milano, Dolomiti Energia Trentino e UnaHotels Reggio Emilia, anche se in virtù della classifica avulsa, e degli scontri diretti, è considerata al settimo posto, e dovrà affrontare giovedì 15 Febbraio alle ore 20:45 nei quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia la Germani Brescia seconda in classifica.

La Carpegna Prosciutto Pesaro, che in settimana dopo aver esonerato coach Buscaglia ha presentato il suo nuovo allenatore Meo Sacchetti, è reduce da tre sconfitte consecutive in campionato, ed in classifica è a quota 10 punti. Arbitreranno l’incontro: Lo Guzzo, Grigioni e Catani.



Dichiarazione di Igor Milicic, Coach della Generazione Vincente Napoli Basket:

"Siamo consapevoli che Pesaro ha cambiato il suo allenatore, ed è già la seconda volta che ci succede in questa stagione alla vigilia di una partita. Ma noi dobbiamo fare quello che ci tocca fare. e cioè dimostrare il dominio del gioco sul nostro campo, e davanti ai nostri tifosi. Questa è una delle situazioni dove la squadra dovrà dimostrare la sua maturità, garantire un'ottima difesa dalla quale possa poi scaturire il nostro attacco. Questa sarà la chiave per poterci mettere in condizione di vincere questa partita per noi fondamentale."

L'apertura dei cancelli per l'ingresso al pubblico è fissata per le ore 17:00. La gara Generazione Vincente Napoli Basket - Carpegna prosciutto Pesaro sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN. Aggiornamenti sulle pagine social del Napoli Basket.