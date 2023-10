Gevi Napoli Basket, De Nicolao: "I tifosi ci hanno aiutato a battere Milano! Col coach è tosta, Owens è un problema per le difese avversarie"

Giovanni De Nicolao, capitano della Gevi Napoli Basket, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Non mi aspettavo un esordio così in casa, il Palabarbuto era pienissimo e ci ha dato una grandissima mano. Milano è una grandissima squadra, ma con l'aiuto del pubblico ce l'abbiamo fatta a portare a casa la partita. Anche per noi, all'inizio del precampionato, non è stato facile capire il sistema di gioco nuovo, ma è un sistema diverso. E' una cosa che in Italia non ho mai visto ed il sistema difensivo del mister si sta rivelando perfetto. il carico di lavoro è tosto, facciamo due allenamenti al giorno molto spesso, ma le nostre gambe stanno reggendo anche grazie al preparatore che ci sta tenendo in buona condizione.

Miglioramenti? Siamo una squadra nuova in diversi interpreti, ma ci troviamo bene anche fuori dal campo. Io ho giocato con Owens l'anno scorso e conoscevo anche altri ragazzi, il nostro è un ottimo gruppo. Dobbiamo sistemare qualcosa in attacco, ma se riusciamo a difendere come contro Milano e corriamo come fatto domenica sarà difficile sfidarci. Ennis e Pullen sono stati bravi ad integrarsi subito col gruppo e non è mai facile perchè solitamente gli equilibri si spostano. Owens è un problema per le difese avversarie, è difficile fermarlo, poi lui apre spazi per i tiratori".