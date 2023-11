Ultime notizie Napoli - Andrea De Nicolao, playmaker e capitano della GeVi Napoli Basket, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Mediaset:

“Il segreto? Sicuramente la preparazione e la costanza nel lavoro, è un coach che pretende tantissimo e preparatissimo. Quindi questo ci aiuta molto ad affrontare ogni partita al massimo. Questa Napoli può arrivare non lo so dove, speriamo in fondo. Ma l'importante è guardare partita per partita e avversario per avversario"