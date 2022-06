Gevi Napoli Basket, coach Buscaglia: "Michineau ricoprirà un ruolo cruciale, ha le caratteristiche giuste"

La Gevi Napoli Basket comunica di aver ingaggiato il giocatore francese David Michineau per la stagione sportiva 2022-2023.

Nato a Les Abymes, in Guadalupa, Classe 1994, Michineau è un playmaker di 191 centimetri per 82 kg di peso.

"Diamo il benvenuto a David Michineau, un giocatore che ho avuto già il piacere di conoscere ed incrociare in alcune occasioni. Michineau ha voluto abbracciare fortemente la nostra strada, manifestando un grande desiderio di mettersi in gioco nel campionato italiano. Siamo molto contenti che abbia voluto firmare con noi. Ricoprirà un ruolo cruciale, e noi cercheremo di incastrare bene tutte le pedine. David ha la solidità, la voglia, e le caratteristiche giuste che ci occorrono per la costruzione del team che abbiamo in mente e che stiamo portando avanti"