Gevi Basket Napoli, Zubcic: "Vedere il PalaBarbuto sold out è stata la benzina più importante contro Milano! Coach Milicic ed io abbiamo aspettato il momento giusto per lavorare insieme"

Tomislav Zubcic, ala forte croata della Gevi Napoli Basket, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai sito ufficiale della Legabasket.

Dopo due turni nel campionato italiano hai già conquistato la città e i tifosi, quali emozioni hai provato durante il tuo arrivo e la tua prima permanenza a Napoli?

C’è sicuramente un tipo di pressione diversa quando firmi per una squadra con così tanta storia e passione per la pallacanestro. Vuoi ovviamente rispettare le aspettative che hanno posto su di te, vuoi vincere tutte le partite complicate e dare ai tifosi quel tipo di esperienza al palazzetto. Arrivando da una città che respira pallacanestro (Zadar, in Croazia), capisco e apprezzo tutto il supporto e l’amore che sto continuando a ricevere dalla città e dai tifosi.