Buongiorno: "Basket? Quando posso, vado a vedere Napoli! Mi piace molto seguirlo dal vivo, ho un amico in Serie A: ecco chi è"

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai profili social della Legabasket in occasione della Final Eight di Coppa Italia tenutesi a Torino:

“Mi piace molto il basket, soprattutto seguirlo dal vivo quando ne ho la possibilità . Il clima della Final Eight di Coppa Italia? Tornare a Torino è sempre bello, il clima è senz’altro ottimo, c’è tanta carica dal pubblico ed una ottima atmosfera. Il Napoli Basket? Quando posso cerco di andarli a vedere, prima quando ero al Torino andavo a vedere Tortona e ora invece vado a vedere Napoli quando non devo giocare le mie partite. A Tortona ho un amico, Tommaso Baldasso: ci conosciamo da qualche anno, ci sentiamo e ci teniamo in contatto”