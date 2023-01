Alle 20.45 il derby Givova Scafati-Gevi Napoli Basket, parla Buscaglia: "Servono risposte dopo l'ultimo ko, viviamo di fiammate"

Primo impegno dell’anno per la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per la tredicesima giornata del Campionato di Serie A, la Givova Scafati

L’incontro si disputerà alle ore 20:45 alla Beta Ricambi Arena di Scafati.

Gli azzurri iniziano dunque il 2023 affrontando il derby contro una Givova che vive un momento davvero ottimo della sua stagione. La formazione di Coach Attilio Caja infatti è reduce da 4 vittorie nelle ultime cinque partite, con le ultime due ottenute sul campo della Virtus Bologna e dell’Happy Casa Brindisi. La Givova ha 10 punti in classifica, due in più della formazione di Coach Buscaglia. La Gevi cerca il riscatto dopo la sconfitta con Verona nell’ultima giornata, arrivata nei minuti finali dell’ultimo quarto.

Arbitreranno l’incontro Carmelo Lo Guzzo (Pisa), Lorenzo Baldini (Firenze), Daniele Valleriani (Ferentino).

Dichiarazione Coach Maurizio Buscaglia:

“Il ritorno del derby è sicuramente una cosa importante per il movimento, per il campionato, per tutto il sud, questa è una cosa da sottolineare. Noi veniamo da una partita che non possiamo assolutamente dimenticare, specie nella sua parte finale. Sappiamo dell’importanza della gara, abbiamo assolutamente urgenza di fare passi in avanti dal punto di vista della presenza costante. La squadra deve dare risposte in campo, il campionato è lungo ma bisogna dare segnali nelle varie partite, domenica dopo domenica. Nel quotidiano lavoriamo sempre tanto e duramente ma dobbiamo ora dare risposte nei 40 minuti. Noi viviamo di fiammate, è una nostra caratteristica, ma serve una maggiore solidità da parte della squadra. Scafati è una squadra che ha cambiato tanto con giocatori esperti del campionato a cui si aggiunge il giusto entusiasmo di una neopromossa che ha voglia di affrontare la sfida della Serie A. Deve assolutamente alzarsi il senso di sfida con cui scendiamo in campo”